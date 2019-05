Pobili 13-latka, zabrali mu 5 zł oraz buty, które wrzucili do rzeki

Policjanci z Dobrego Miasta w niespełna godzinę od zdarzenia zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o napaść na dwóch nastolatków. Sprawcy zażądali od jednego z nich pieniędzy. Gdy otrzymali od 13-latka 5 złotych, pobili go, a potem zabrali mu buty, które wrzucili do rzeki. Napastnicy - 17 i 30-latek zostali tymczasowo aresztowani.

Do zdarzenia doszło w ubiegłą sobotę (18.05.2019) po godzinie 21.00 na dobromiejskim deptaku w okolicy Łyny. Chłopcy zostali zaczepieni przez dwóch starszych od siebie mężczyzn. Jeden z zaatakowanych 13-latków w ostatniej chwili wyrwał się i zdołał uciec. Natychmiast o wszystkim poinformował swoich opiekunów, a ci powiadomili policję. Drugi z chłopców nie miał tyle szczęścia. Został przytrzymany przez agresywnych mężczyzn.



— Swojej ofierze kazali oddać wszystkie pieniądze, jakie miał przy sobie. Gdy 13-latek oddał im to co miał, pobili go, a potem zdjęli mu buty, które wrzucili do pobliskiej rzeki — informuje Rafał Prokopczyk z KMP Olsztyn. — Łup, dla którego mężczyźni dokonali rozboju, to skradzione 13-latkowi 5 zł.



Sprawcy zostali zatrzymani w pobliżu miejsca przestępstwa. Obaj byli kompletnie pijani. 17-latek miał 1,5 promila alkoholu, natomiast badanie na zawartość alkoholu w organizmie 30-latka wykazało 3 promile. Po sprawdzeniu mężczyzn w policyjnych systemach okazało się, że 17-latek był poszukiwany przez zakład poprawczy, w którym odbywał karę za przestępstwa o podobnych charakterze.



Podejrzani zostali przewiezieni i osadzeni w policyjnym areszcie. 17-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu, natomiast jego 30-letni kolega nie był w stanie odtworzyć wydarzeń, które miały miejsce poprzedniego dnia. Obu mężczyznom przedstawiony został zarzut rozboju, za który kodeks karny przewiduje karę nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd przychylił się do wniosku policji i zastosował wobec podejrzanych tymczasowy areszt.



KMP Olsztyn/rp/in